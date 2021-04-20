TERMAL AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

SARAYKENT İlçesi’nde tarihi İpek Yolu üzerinde Selçuklu döneminden kalma Çinçinli Han’ın içerisinde bulunan termal suyun yeniden kullanımı için hazırlanan termal tesis projesi kapsamında inşa edilen Termal Oteldeki çalışmalar tamamlandı. Çevre düzenlemesinin de tamamlanarak, bu sezon hizmete açılması planlandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, yapımı tamamlanıp, hizmete hazır hale getirilmeye çalışılan Saraykent Termal Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Polat, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı Ahmet Öcal'dan ilçedeki çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Saraykent ilçesinde termal tesiste incelemelerde bulunan Vali Polat, tesisin hizmete açılmasına yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Tesisin aynı zamanda çevre il ve ilçelere de hitap edecek güzellikte olduğu belirtildi. Tesis içerisinde, 16 oda 56 yataktan oluşan otel, bay ve bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere 148 metrekare büyüklüğünde 160 santim derinlikte iki yüzme havuzu, 2 sıcak havuz, 2 soğukluk ve hamam, 2 sauna, 2 buhar odası, kafeterya, mescit ve otopark bulunuyor. Saraykent ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çinçinli Han yakınındaki termal suyun 72 derece sıcaklıkta, saniyede 42 litre debiye sahip olduğu kaydedildi. HABER MERKEZİ