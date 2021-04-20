Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1377
ALTIN
461.073
DOLAR
8.0884
STERLİN
11.3287
EURO
9.7271

TERMAL AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Yozgat İl Özel İdaresi ile Saraykent Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında projelendirilip, hayata geçirilen turistik Termal Otel inşaatı tamamlandı, çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından bu sezon hizmete açılması planlandı.

20 Nisan 2021 Salı 00:29
TERMAL AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

SARAYKENT İlçesi’nde tarihi İpek Yolu üzerinde Selçuklu döneminden kalma Çinçinli Han’ın içerisinde bulunan termal suyun yeniden kullanımı için hazırlanan termal tesis projesi kapsamında inşa edilen Termal Oteldeki çalışmalar tamamlandı. Çevre düzenlemesinin de tamamlanarak, bu sezon hizmete açılması planlandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, yapımı tamamlanıp, hizmete hazır hale getirilmeye çalışılan Saraykent Termal Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Polat, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı Ahmet Öcal'dan ilçedeki çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Saraykent ilçesinde termal tesiste incelemelerde bulunan Vali Polat, tesisin hizmete açılmasına yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Tesisin aynı zamanda çevre il ve ilçelere de hitap edecek güzellikte olduğu belirtildi. Tesis içerisinde, 16 oda 56 yataktan oluşan otel, bay ve bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere 148 metrekare büyüklüğünde 160 santim derinlikte iki yüzme havuzu, 2 sıcak havuz, 2 soğukluk ve hamam, 2 sauna, 2 buhar odası, kafeterya, mescit ve otopark bulunuyor. Saraykent ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çinçinli Han yakınındaki termal suyun 72 derece sıcaklıkta, saniyede 42 litre debiye sahip olduğu kaydedildi.  HABER MERKEZİ  

Anahtar Kelimeler:
TERMAL AÇILIŞA HAZIRLANIYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali ziyaretlerini sürdürüyor
Vali ziyaretlerini sürdürüyor
Ağaçlandırma çalışması
Ağaçlandırma çalışması
Miniklerden örnek davranış
Miniklerden örnek davranış
Eğitimde Finlandiya modeli
Eğitimde Finlandiya modeli
iLAÇLAMA UYARISI!
iLAÇLAMA UYARISI!
Bozok’ta çalışmalara devam
Bozok’ta çalışmalara devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim