Tercih yapacaklara destek

Yazıcı, bu doğrultuda tercih edebilecekleri okul, alan ve programları seçmeleri amacıyla sunulan profesyonel destek hizmetleri kapsamında, öğrencilere ilgi, yetenek, kişilik özellikleri doğrultusunda 2019 yılında bir üst öğrenim kurumlarına geçişlerinde destek sağlamak amacıyla Yozgat il genelinde 79 tercih danışmanlığı komisyonu kurulduğunu kaydetti. Yazıcı, 69 komisyon Okullarda, 2 komisyon öğretmenevinde, 6 komisyon Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, 1 komisyon ise mobil olmak üzere toplamda 79 tercih danışmanlığı komisyonunda 265 öğretmenin öğrenci ve velilere hizmet verileceklerini kaydetti. Yazıcı, ‘Yükseköğretim kurumları sınavı tercih danışma komisyonu 39 komisyon ile merkezi sistem sınavları ise 40 komisyon ile öğrencilerimize okullarımızda hizmet vermek üzere merkezi sistem (LGS) sınavları ve YKS tercih dönemlerinde danışmanlık yapacaklardır. Komisyonun oluşturulduğu okul listesine http://yozgat.meb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilecektir. Komisyonlarda görev alan meslektaşlarımıza teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dileriz’ dedi.