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Teravihte camiler doldu

YOZGAT’ta, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazında camiler dolup, taştı.

Teravihte camiler doldu

YOZGAT’ta, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazında camiler dolup, taştı.

07 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Teravihte camiler doldu

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı için Yozgatlıların ilk tercihi tarihi Çapanoğlu Büyük Cami oldu. Tarihi Cami ile birlikte diğer camilerde ilk teravih namazında vatandaşlar ramazan coşkusunu, ibadet ederek yaşadı. Tarihi Çapanoğlu Büyük Camine gelen kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda kişi, namaz kılıp dua etti.  Teravih namazı kılmak için camiye gelen vatandaşlar, ramazanın tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek, ‘Bu sene Rabbimin mağfiretine ve bereketine daha çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Her ramazanda ilk teravih için camilere koşuyoruz’ diye konuştular. 

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