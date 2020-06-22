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Tepkiler sürüyor

Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliğe ilişkin tepkilerin arkası kesilmiyor.

22 Haziran 2020 Pazartesi 01:23
Tepkiler sürüyor

YOZGAT Baro Başkanı Avukat Mehmet Şimşek, son günlerde gündeme gelen ‘Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere’ tepkisini tekrarladı.
Yozgat Baro Başkanı Şimşek, hazırlanan taslağın pandemi sürecinde geri çekilmesini talep ederek, daha sağlıklı ortamda avukatlık mesleğinin tüm sorunlarına değinen, herkesin memnun olacağı, yargıya ve mesleğe katkı sağlayacak bir çalışma yapılmasından yana olduklarını söyledi.
Şimşek, özellikle genç meslektaşlarının iş beklediğini, birçok sorun varken "çoklu baro" konusunun gündeme gelmesini doğru bulmadıklarını anlatarak, "Hükümetin daha önceki açıklamalar ve görüşmeler neticesinde taslağı geri çekmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

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