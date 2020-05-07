Temsilcilerle görüştü

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin öğrenci temsilcileri ile Google Meet programı üzerinden çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi. Farklı fakülte ve yüksekokullardan 25 öğrencinin katıldığı görüşmede Karadağ, içinden geçtiğimiz salgın sürecini iyi yönetebilme adına Üniversite olarak yapılan çalışmaları anlattı. Karadağ, uzaktan eğitim, çevrimiçi ara sınav konusunda veriler ve geri dönüşler dikkate alındığında olumlu neticeler aldıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Karadağ, devletin, Yüksek Öğretim Kurulu’nun aldığı kararlara riayet ederek yol aldıklarını, bu süreçte de öğrencinin daima yanında olduklarını ifade etti. Karadağ, “Türkiye’nin normalleşmesi sürecinde Üniversitelerin 15 Haziran 2020 tarihi itibari ile akademik takvimlerine devam etmesi ile normalleşmeye bir adım atılacaktır. Ancak bu sizlerin sağlığını riske atarak değil, her türlü risk hesap edilip, tedbirler alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Normalleşme sürecinin bir parçası olarak üniversitelerimizin 15 Haziran 2020’de akademik takvime dönebilecekleri Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edildi. Elbette şartlar oluştuktan sonra sizleri mağdur etmeyecek şekilde alınan kararlar sizlerle paylaşılacaktır. Biz de sürecin en sağlıklı ve sizlerin mağdur olmayacağı şekilde atlatılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biraz sabredelim, endişeye kapılmayalım, birlikte bu süreci atlatacağız” dedi

Toplantıda sonunda söz alarak sıkıntılarını dile getiren öğrenci temsilcilerine Rektör Karadağ, sıkıntıların birlikte, birbirimizi anlayarak ve sabırla halledileceğini ifade ederek canlı yayına katılan öğrencilere başarılar diledi.