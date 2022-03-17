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Temsilcilere davet

Yozgat Bozok Üniversitesinin ev sahipliğinde 20-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Anadolu Üniversiteleri Birliği I. Ar-Ge Proje Pazarı’ etkinliğine Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ Ankara’da ilgili kurumların temsilcilerini davet etti.

17 Mart 2022 Perşembe 00:55
Temsilcilere davet

‘Mühendislik ve Temel Bilimler’, ‘Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri’, ‘Tarım Gıda ve Çevre Bilimleri’ ve öğrenciler için tüm alanlarda düzenlenecek olan proje pazarı öncesi Karadağ ve Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Mehmet Kul ile birlikte Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Karadağ, Ankara’da ülkemizin önde gelen bilimsel araştırma kurumları ve kuruluş temsilcilerinden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Profesör Dr. Hasan Mandal, ROKETSAN Operasyonlar ve Enerjik Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Göçmez, ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi ve Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Profesör Dr. Mehmet Çelik, ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş, TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mesut Gökten, TUSAŞ-TAİ Ar-Ge Teknolojileri Direktörü Profesör Dr. Erdal Çelik, HAVELSAN Arge ve Teknoloji Direktörü Tacettin Köprülü ve İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek'i, ziyaret ederek mayıs ayında Bozok Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan ‘Anadolu Üniversiteleri Birliği I. Ar-Ge Proje Pazarı’na davet etti.
Yapmış olduğu ziyaretlerde Karadağ, ülkemizin yüz akı olan kurum temsilcilerine 20-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Karadağ, düzenlenecek olan etkinliklerde AR-GE ve inovasyon içerikli proje fikrine sahip üniversite öğrencileri, bilim insanlarını ve sanayi ile Ar-Ge kuruluşlarındaki insan kaynaklarını bir araya getirmeyi ve buradan hareketle, proje kültürünün oluşmasını, yeni fikirlerin olgunlaşarak, uygulamada yer almasını hedeflediklerini belirtti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ülkemiz adına gurur verici işlerin devam ettiğine şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karadağ, kurumları ve kurum temsilcilerini tebrik etti. Karadağ, kurum temsilcilerine Bozok Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan I. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine katılımlarından büyük bir memnuniyet duyacağını da sözlerine ekledi.
 

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