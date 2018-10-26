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Temsilciler bilgilendirildi

HİZMET İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, kamu kurumları ile merkez ve ilçelerde görev yapan işyeri sendika temsilcileriyle bir araya gelerek, çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Temsilciler bilgilendirildi

HİZMET İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, kamu kurumları ile merkez ve ilçelerde görev yapan işyeri sendika temsilcileriyle bir araya gelerek, çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundu.

26 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Temsilciler bilgilendirildi

Toplantıya Bozok Üniversitesi, Kredi Yurtlar Kurumu, Sağlık İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezi, SGK İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi, Alparslan Türkeş Huzurevi, Kadın Konuk Evi, Sevgi Evleri, Çocuk Destek Merkezi Yerköy, Sarıkaya, Boğazlıyan, Çekerek Devlet Hastaneleri, Yozgat Diş Hastanesi işyeri sendika temsilcileri iştirak etti. 

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