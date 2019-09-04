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Temizlik yaptılar

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamuya yararlı bir işte çalışma yaptırımına tabi tutulan denetimli serbestlik yükümlüleri, Yozgat ve Sorgun Belediye Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen ‘Temiz Çevre Projesi’ kapsamında, çevre temizliği yaptı.

Temizlik yaptılar

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamuya yararlı bir işte çalışma yaptırımına tabi tutulan denetimli serbestlik yükümlüleri, Yozgat ve Sorgun Belediye Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen ‘Temiz Çevre Projesi’ kapsamında, çevre temizliği yaptı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Temizlik yaptılar

Belirlenen mesire ve piknik alanlarında, yükümlüler ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da uygulanan ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında düzenli çevre, temizlik bilinci, disiplinli yaşam, başkalarının haklarına saygı, zaman planlaması gibi hassasiyetlerin pekiştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Proje kapsamında, Yozgat il merkezinde 17 bin 100 metrekare, Sorgun ilçesinde ise 10 bin metrekare alan, 25 yükümlü marifetiyle temizlendi. Yozgat merkezdeki etkinliğe Cumhuriyet Savcısı Safa Çevik, Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar da katıldı. 

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