Temizlik yaptılar

Belirlenen mesire ve piknik alanlarında, yükümlüler ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da uygulanan ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında düzenli çevre, temizlik bilinci, disiplinli yaşam, başkalarının haklarına saygı, zaman planlaması gibi hassasiyetlerin pekiştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Proje kapsamında, Yozgat il merkezinde 17 bin 100 metrekare, Sorgun ilçesinde ise 10 bin metrekare alan, 25 yükümlü marifetiyle temizlendi. Yozgat merkezdeki etkinliğe Cumhuriyet Savcısı Safa Çevik, Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar da katıldı.