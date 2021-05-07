Temizlik yapıldı, fidanlar dikildi

AKDAĞMADENİ ilçesinde belediye ekipleri, bayram sonrası için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Tam kapanma dönemi sonrasında vatandaşların nefes alıp dinleneceği tüm noktalarında belediye ekipleri tarafından fidan dikimi, çim biçme, budama, bakım ve onarım faaliyetlerine titizlikle devam ediliyor. Akdağmadeni Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından parklar ve yeşil alanlarda bakım çalışması yapılırken ilçenin genelinde başlatılan ağaçlandırma çalışmaları da hız kazandı. Daha yeşil bir Akdağmadeni için yaz döneminin başlamasıyla çalışmaların yoğunlaştığını belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Normale döneceğimize olan inancımızla parklarımızı ve yeşil alanlarımızı vatandaşlarımızın rahat bir şekilde kullanabilmeleri ve hoş vakit geçirebilmeleri için hazırlıyoruz’’ dedi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçın, çevre düzenlemesi kapsamında yapılan ağaçlandırma çalışmasına da katıldı. •Mehmet

Doğan•