TEMiZLiK SONRASI DEZENFEKTE

Tatil olmasının yanında korona virüsü nedeniyle insanların sokağa çıkmadığı şehir merkezindeki caddeler, sokaklar sabunlu su ile yıkanıp, ardından da virüse karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Korona virüs salgınına karşı sürekli yeni tedbirlerin alması gerektiğine dikkat çekildi. Belediye yetkilileri, caddeleri, sokakları ilaçlayarak yıkadıklarına vurgu yaparak, ‘’Sizi de apartman merdivenlerinizi yıkamaya davet ediyoruz! Merdivenlerinizi temizlemek sizden ilaçlamak bizden!’ diye çağrıda bulundu. Yozgat Belediyesi ekiplerinin dezenfekte çalışmalarını bundan sonraki süreçte de sürdüreceği kaydedildi. Diğer taraftan Meydan Yeri Tol Çarşı esnafı, kendi bölgelerinde imaceyle genel temizlik çalışması yaparak, diğer esnafa örnek oldu.