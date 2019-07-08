Temizlik kampanyası

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar’ın, ‘daha temiz bir ilçe için çöp toplama etkinliği’ davetine, ilçe halkı çocuğundan, yaşlısına, gencine, kadınına, erkeğine her yaştan insan katkı verdi. Vatandaşlarla birlikte ilçe merkezinde başlayan çöp toplama etkinliği Kayapınar mesire alanında sona erdi. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Codar, vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti. Codar, ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlediklerini vurgulayarak, "Yaptığımız bu işi hafif diye değerlendirmemek lazım. Gerçekten bilinçli bir toplum için olması gereken kurallardan biri. Bunu sık sık yapmayı düşünüyoruz. Etkinliğimize katılan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyemiz öncülüğünde ilçemizde, farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlenmiş, duyarlı halkımızın katkısıyla bir traktör vagonu çöp toplanarak Çakmak Çetin mesire alanı içerisinin de temizliği yapılmış, kısa bir istirahatten sonra yemek ikramı, sosyal etkinlik ve müzikli eğlence olarak programımız sonlandırılmıştır’’ dedi.