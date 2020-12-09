Temizlik çalışması

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışanların, ilçe genelinde parklarda, cadde ve sokaklardaki temizlik faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Başkan Ekinci, ‘’Çalışanlarımızın vatandaşlarımızdan bir ricası var. Diyorlar ki; ‘hemşehrilerimiz moloz yığınlarını çöp konteynırlarına atmasınlar 415 12 36'dan temizlik işlerini bağlatıp adres bırakırlarsa biz gidip hemen alırız. Elçiye zeval olmaz. Bizim de temennimiz aynı. İstiyoruz ki Sorgun'umuzu hep birlikte daha da güzelleştirelim, çocuklarımız daha temiz parklarda oynasın, dedelerimiz ninelerimiz temiz sokaklarda yürüsün, şehir dışından gelen misafirlerimiz ilçemize hayran olsun’’ diye konuştu.