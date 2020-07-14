YOZGAT Belediyesi ekipleri, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı ile birlikte çamlık eteklerinde bulunan Fatih Tabiat Parkı piknik alanlarında temizlik çalışması yaptı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, temizlik ekipleri tarafından Çamlık Milli Parkında detaylı olarak mıntıka ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Köse, ‘’Kıymetli hemşehrilerimiz, ilimizin gözbebeği olan Çamlık Milli Parkımızı kirletmeyelim, hep birlikte koruyalım’’ çağrısında bulundu.