Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118399
ALTIN
397.562
DOLAR
6.8544
STERLİN
8.6148
EURO
7.7918

Temizlik çalışması

Türkiye’nin ilk milli parkı çamlıkta belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

14 Temmuz 2020 Salı 00:32
Temizlik çalışması

YOZGAT Belediyesi ekipleri, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı ile birlikte çamlık eteklerinde bulunan Fatih Tabiat Parkı piknik alanlarında temizlik çalışması yaptı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, temizlik ekipleri tarafından Çamlık Milli Parkında detaylı olarak mıntıka ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Köse, ‘’Kıymetli hemşehrilerimiz, ilimizin gözbebeği olan Çamlık Milli Parkımızı kirletmeyelim, hep birlikte koruyalım’’ çağrısında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Temizlik çalışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelecek Partisi nabız tutuyor
Gelecek Partisi nabız tutuyor
Takipçisi olacağım!
Takipçisi olacağım!
Aydıncık’ta kavşak sorunu
Aydıncık’ta kavşak sorunu
Yol çalışması
Yol çalışması
Trafik kazası can aldı
Trafik kazası can aldı
İhata duvarı
İhata duvarı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim