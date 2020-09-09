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Yozgat
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Temizlenecek, Turizme Kazandırılacak

YOZGAT ile birlikte, Çorum, Amasya ve Tokat illerindeki toplam 65 bin 323 hektar tarım alanını sulamak amacıyla inşa edilen Türkiye’nin en büyük 10 barajından birisi konumundaki Çekerek Barajı sularının kirlenmesine neden olan evsel ve hayvansal atık suların arıtılması için tesis kurulup, baraj turizme kazandırılıp, balıkçılık faaliyetleri artırılacak.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:19
Temizlenecek, Turizme Kazandırılacak

 Yozgat’ın Çekerek İlçesi ile birlikte diğer yerleşim yerlerindeki ahırların atık kirli sularının aktığı Irmak suyundaki kirliliğin önüne geçmek üzere başlatılan çalışma devam ediyor. Kapalı sularda bilinçsizce baraja bırakılan biyolojik, kimyasal ve evrensel atıklar en büyük çevre felaketlerinin habercisi olduğuna dikkat çekildi. Biyolojik Arıtma tesisi olmaması nedeniyle Çekerek ilçesindeki tüm atık su giderleri kontrolsüz olarak baraj havzasına aktığına vurgu yapıldı. Baraj suyundaki balıkların tehlike altında olduğu bildirildi. Denize kıyısı olmayan ve bozkırın ortasında yer alan Yozgat’ta Çekerek ilçesinde bulunan baraj ile birlikte sulama amaçlı yapılan diğer baraj ve göletlerde balıkçılık faaliyetleri de giderek artıyor. Yozgat’taki iç sularda avlanan balıklar Almanya, Fransa, Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)

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