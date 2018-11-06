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Temiz doğa için çöp topladılar

SARIKAYA ilçesi Hisarbey Hüseyin Demir İlkokulu ve Hisarbey Ortaokulu öğrencilerinin okul idaresinin katkılarıyla ‘Temiz bir Doğa için El Ele’ sloganıyla, okulun bulunduğu çevrede, köy yakınlarında bulunan mesire alanlarında, doğaya gelişi güzel atılan atıkların oluşturduğu kirliliğe dikkat çekmek, çevre bilinci kazandırmak adına düzenlenen etkinliğe katılıp, çevre temizliği yaptılar.

Temiz doğa için çöp topladılar

SARIKAYA ilçesi Hisarbey Hüseyin Demir İlkokulu ve Hisarbey Ortaokulu öğrencilerinin okul idaresinin katkılarıyla ‘Temiz bir Doğa için El Ele’ sloganıyla, okulun bulunduğu çevrede, köy yakınlarında bulunan mesire alanlarında, doğaya gelişi güzel atılan atıkların oluşturduğu kirliliğe dikkat çekmek, çevre bilinci kazandırmak adına düzenlenen etkinliğe katılıp, çevre temizliği yaptılar.

06 Kasım 2018 Salı 06:54
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Temiz doğa için çöp topladılar

Öğretmenleri, öğrencilerde çevre temizliği alışkanlığı oluşturmak için derslerinde işledikleri ‘Çevremizi Koruyalım’ kazanımı kapsamında böyle bir faaliyette bulunduklarını söylediler. Okul yönetimi, değerler eğitimi kapsamındaki bu çalışma, temiz çevre farkındalık oluşturmaya yönelik proje çalışmasının sadece okulun öğrencilerine değil, herkese örnek olması gereken bir çalışma olduğunun altını çizdiler. 

Anahtar Kelimeler:
Temiz Doğa Için çöp Topladılar
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