Temiz doğa için çöp topladılar

Öğretmenleri, öğrencilerde çevre temizliği alışkanlığı oluşturmak için derslerinde işledikleri ‘Çevremizi Koruyalım’ kazanımı kapsamında böyle bir faaliyette bulunduklarını söylediler. Okul yönetimi, değerler eğitimi kapsamındaki bu çalışma, temiz çevre farkındalık oluşturmaya yönelik proje çalışmasının sadece okulun öğrencilerine değil, herkese örnek olması gereken bir çalışma olduğunun altını çizdiler.