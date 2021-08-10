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Temiz Doğa Hareketi

Yozgat’ta, doğasever 4 vatandaşın başlattığı hareket ile Kirazlı Göleti etrafında çevre temizliği yapıldı.

10 Ağustos 2021 Salı 00:14
Temiz Doğa Hareketi

Mehmet Emin Ulusoy, Salih Lekesiz, Mustafa Lekesiz ve Haşim Açıkgöz tarafından sosyal medya platformunda oluşturulan bir grup ile başlatılan hareket sonucunda Kirazlı Göleti'nin çevresi temizlendi. Her hafta sonu devam edecek ‘Temiz Doğa Hareketi’ kapsamında ise sadece temizlik değil ağaçlandırma çalışmasının da yapılacağı bilgisi paylaşıldı. İnsan olarak gereken çevre bilincinin artık oluşması gerektiğini dile getiren doğasever vatandaş Mehmet Emin Ulusoy, "Başlattığımız bu hareketle halkımızda bir duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Malum pandemi yasaklarının kalkmasıyla kendimizi doğaya bıraktık. Doğada nefes almak elbette güzel fakat bunun devam edebilmesi için çevremizi korumamız gerekiyor. Burada gördüğümüz manzara içler acısı. İnsan olarak gereken bilincin artık oluşması gerekiyor. Doğamıza gereken saygıyı göstermeliyiz. Aslında bu çok zor bir durum değil. Herkes kendisine ait atığı toplasa bu cennet doğamız da bize nefes olmaya devam eder. Burada çöpleri gördükçe vicdanımız sızlıyordu. Biz de sosyal medya hesabından bir grup oluşturduk ve her hafta sonu doğa temizliği yapacağımızı duyurduk. Katılmak isteyenleri de bekleriz" dedi. 4 kişi ile başlayan bu hareketi büyüterek çevre temizliği bilincini oluşturmak istediklerini belirten Mustafa Lekesiz ise, "Gelişmek bazen sadece eğitimle olmuyor. Çevre bilincimizin de yeterli düzeye ulaşabilmesi gerekiyor. Bizde çevremizi ağaçlandırmak ve ormanlarımızı temizlemek amacı ile 'Temiz Doğa Hareketi' adıyla bir etkinlik başlattık. 'Yeşili Sev Doğayı Koru' sloganı ile çıktığımız bu yolda kendi gayretimizle Yozgat'ımızın doğasını güzelleştirmek yani temizlemek ve ağaçlandırma yapmak istiyoruz. Bunun için ilk adımı atarak Facebook'ta Temiz Doğa Hareketi diye bir grup oluşturduk. Bize katılmak isteyen gönüllü arkadaşlar bu gruba bakabilirler. Sonrasında ise Yozgat Belediyesine giderek destek istedik. Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse Bey bize yardımcı oldu. Gereken ekipmanların tamamı Belediye tarafından karşılandı. İlgi ve alakası için Başkanımıza teşekkürlerimiz iletiyorum. İnşallah başlattığımız bu hareketle bir bilinç oluştururuz. Bu hafta sonu haricinde diğer hafta sonları bu hareket devam edecek katılmak isteyen doğaseverleri bekleriz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Temiz Doğa Hareketi
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