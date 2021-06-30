TEMiZ BiR SAYFA AÇILDI

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (YSMMMO) Başkanı Ahmet Bulut, vergi mükelleflerinin beklediği yasanın çıktığını, matrah artırımı, vergi yapılandırması stok, kasa affı gibi konuların yasada yer aldığını söyledi. Yozgat SMMMO Başkanı Bulut, mükelleflerin bilançolarını düzeltmeleri, vergi incelemelerinden kurtulmaları için önemli bir kanunun uygulamaya konulduğuna vurgu yaparak, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına’ ilişkin kanunun ile ilgili Genel Tebliğin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Böyle bir yapılandırmanın uzun süre bir daha gelmeyeceğini savunan Bulut, ‘’30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır. Uzun süredir iş dünyası, vergi mükellefleri ve STK’lar, yoğun bir şekilde kesinleşmiş borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, kasa-ortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenlemenin yapılmasını talep ediyordu. Hükümet, sahadan gelen bu talepleri karşılıksız bırakmadı, talep edilen söz konusu düzenlemeleri iş dünyası ve STK’ların görüşlerini de alarak yasalaştırdı’’ dedi.

BAŞVURU TARİHİ

Yozgat SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyenlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları, tahakkuk eden vergileri de peşin veya ilk taksiti Eylül 2021 ayı sonuna kadar olmak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeleri gerektiğini bildirdi. Bulut, ‘’Ayrıca, ilk iki taksitin süresinde ödenmesi de zorunlu bulunuyor. Sadece artırımda yapmak yeterli değil, tahakkuk eden vergilerin ödenmesi de şart. Matrah ve vergi artırımının geçerli olabilmesi için, tahakkuk eden verginin peşin veya ilk taksiti Eylül 2021 ayı sonuna kadar olmak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, artırımın geçerli olabilmesi için, ilk iki taksitin süresinde ödenmesi de şart! Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor. Ancak, matrah ve vergi artırımında bulunanlar, tahakkuk eden bu vergileri, öngörülen süre ve şekilde ödememeleri halinde artırım hükümlerinden yararlanma hakkını kaybediyorlar. Bu haklarını kaybedenlere ne mi yapılıyor? Bunlar öncelikli olarak vergi incelemesine alınıyor, bir yandan da artırım nedeniyle tahakkuk eden vergileri gecikme zammı hesaplanarak takibe alınıyor’’ diye konuştu. Bulut, matrah ve vergi artırımında bulunup tahakkuk eden vergileri, yasada öngörülen süre ve şekilde ödeyemeyecek olanların, artırım yapmamalarında fayda olduğunu da sözlerine ekledi.