Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Sıfır Atık Projesi kapsamında çevreyi korumak, yeşili çoğaltmak, gelecek nesillere temiz bir gelecek bırakmak için hayata geçirdikleri, Atık Getirme Merkezi’nin Yozgat’ta bir ilk olduğunu söyledi. Başkan Ekinci, İlyas Arslan Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi olmak üzere 2 noktaya kurdukları merkezde, atıkları 7 ayrı kategoride ayrıştırarak ekonomiye kazandırıldığını anlattı. Ekinci, ‘’Sorgun Atık Getirme Merkezi ile atıkların öncelikle kaynakta önlenmesi ve ayrıştırılması, geri dönüşebilir atıkların ekonomiye geri kazandırılması, dönüştürülemeyen atıkların ise çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolanması sağlanıyor’’ dedi.