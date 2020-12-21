Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1408
ALTIN
463.864
DOLAR
7.6288
STERLİN
10.2948
EURO
9.3315

Temiz bir gelecek

SORGUN Belediyesi Atık Getirme Merkezi hizmete girdi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 00:37
Temiz bir gelecek

 Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Sıfır Atık Projesi kapsamında çevreyi korumak, yeşili çoğaltmak, gelecek nesillere temiz bir gelecek bırakmak için hayata geçirdikleri, Atık Getirme Merkezi’nin Yozgat’ta bir ilk olduğunu söyledi. Başkan Ekinci, İlyas Arslan Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi olmak üzere 2 noktaya kurdukları merkezde, atıkları 7 ayrı kategoride ayrıştırarak ekonomiye kazandırıldığını anlattı. Ekinci, ‘’Sorgun Atık Getirme Merkezi ile atıkların öncelikle kaynakta önlenmesi ve ayrıştırılması, geri dönüşebilir atıkların ekonomiye geri kazandırılması, dönüştürülemeyen atıkların ise çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolanması sağlanıyor’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Temiz Bir Gelecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT MERKEZ OLACAK
YOZGAT MERKEZ OLACAK
Marka tescili yapıldı
Marka tescili yapıldı
YERLi MALI YURDUN MALI
YERLi MALI YURDUN MALI
Orhan Kemal Erkılıç’ın ilk kitabı Virüst Ömer
Orhan Kemal Erkılıç’ın ilk kitabı Virüst Ömer
Gençlik Merkezi hazır
Gençlik Merkezi hazır
ELLERiYLE BESLEDi
ELLERiYLE BESLEDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim