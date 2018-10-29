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Teminat yattı, Haciz durdu

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Sözcü Gazetesi’nde yer alan haber üzerine yurdun farklı bölgelerinden kendilerini arayarak, destek taleplerinde bulunulduğunu belirterek, ilgili firmaya odanın parasının bulunmadığı için değil, hakkı olmayan bir firmaya üyelerin parasını kaptırmamak için ödeme yapmadıklarını, gelişmelerin ardından teminatı yatırıp, icrayı kaldırdıklarını söyledi.

Teminat yattı, Haciz durdu

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Sözcü Gazetesi’nde yer alan haber üzerine yurdun farklı bölgelerinden kendilerini arayarak, destek taleplerinde bulunulduğunu belirterek, ilgili firmaya odanın parasının bulunmadığı için değil, hakkı olmayan bir firmaya üyelerin parasını kaptırmamak için ödeme yapmadıklarını, gelişmelerin ardından teminatı yatırıp, icrayı kaldırdıklarını söyledi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:22
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Teminat yattı, Haciz durdu

Çelik, Yozgat TSO'da yönetime 6 ay önce geldiklerini, sorunun önceki yönetimden kendilerine kaldığını da belirtti. Çelik, “Biz yönetime geldiğimizde Odanın çay borcu bile vardı, avukatın parası da ödenmemişti. Bütün borçları kapattık. Göreve geldik, tabiri caizse bomba kucağımızda patladı” dedi. 
Başkan Çelik, dava nedeniyle Odanın ödediği ve ödeyeceği masrafları da eski yöneticilere rücu edeceklerini sözlerine ekledi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Teminat YattıHaciz Durdu
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