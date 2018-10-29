Teminat yattı, Haciz durdu

Çelik, Yozgat TSO'da yönetime 6 ay önce geldiklerini, sorunun önceki yönetimden kendilerine kaldığını da belirtti. Çelik, “Biz yönetime geldiğimizde Odanın çay borcu bile vardı, avukatın parası da ödenmemişti. Bütün borçları kapattık. Göreve geldik, tabiri caizse bomba kucağımızda patladı” dedi.
Başkan Çelik, dava nedeniyle Odanın ödediği ve ödeyeceği masrafları da eski yöneticilere rücu edeceklerini sözlerine ekledi.
Çelik, Yozgat TSO'da yönetime 6 ay önce geldiklerini, sorunun önceki yönetimden kendilerine kaldığını da belirtti. Çelik, “Biz yönetime geldiğimizde Odanın çay borcu bile vardı, avukatın parası da ödenmemişti. Bütün borçları kapattık. Göreve geldik, tabiri caizse bomba kucağımızda patladı” dedi.
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