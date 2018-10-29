Teminat yattı, Haciz durdu

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Sözcü Gazetesi’nde yer alan haber üzerine yurdun farklı bölgelerinden kendilerini arayarak, destek taleplerinde bulunulduğunu belirterek, ilgili firmaya odanın parasının bulunmadığı için değil, hakkı olmayan bir firmaya üyelerin parasını kaptırmamak için ödeme yapmadıklarını, gelişmelerin ardından teminatı yatırıp, icrayı kaldırdıklarını söyledi.