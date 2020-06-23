Temel atıldı, açılış yapıldı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sarıkaya ilçesinde düzenlenen açılış ve teme atma törenlerine katıldı, ziyaretlerde bulundu, bazı çalışmaları gezip, bilgi aldı.

Başer, Sarıkaya ilçesinde, Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Merkezi’nin bulunduğu inşaat alanımızda incelemelerde bulundu. Başer, ‘’Projesini ve ihale sürecini bizatihi takip ettiğim inşaatımızı yılsonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Sarıkaya’mızın sağlık alanında çok önemli bir ihtiyacını da gidermiş olacağız’’ dedi.

Başer, kitap okuyup, dinlenebileceği, içerisinde okuma salonu, Diyanet Yayınları ve Kıraathanenin bulunduğu Sarıkaya Kültür Merkezi’nin açılış törenine katıldı. 60 öğrenci kapasiteli Erkek Hafızlık Kur'an Kursu binasının temel atma töreninde hazır bulundu. Başer, Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yüksekokulu'nda incelemelerde bulunup, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’den bilgi aldı.