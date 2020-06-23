Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115190
ALTIN
386.767
DOLAR
6.8410
STERLİN
8.5420
EURO
7.7017

Temel atıldı, açılış yapıldı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sarıkaya ilçesinde temel atma, açılış törenlerine katıldı, çeşitli yatırımları gezip, bilgi aldı.

23 Haziran 2020 Salı 00:13
Temel atıldı, açılış yapıldı

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sarıkaya ilçesinde düzenlenen açılış ve teme atma törenlerine katıldı, ziyaretlerde bulundu, bazı çalışmaları gezip, bilgi aldı.
Başer, Sarıkaya ilçesinde, Sarıkaya Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Merkezi’nin bulunduğu inşaat alanımızda incelemelerde bulundu. Başer, ‘’Projesini ve ihale sürecini bizatihi takip ettiğim inşaatımızı yılsonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Sarıkaya’mızın sağlık alanında çok önemli bir ihtiyacını da gidermiş olacağız’’ dedi.
Başer, kitap okuyup, dinlenebileceği, içerisinde okuma salonu, Diyanet Yayınları ve Kıraathanenin bulunduğu Sarıkaya Kültür Merkezi’nin açılış törenine katıldı.  60 öğrenci kapasiteli Erkek Hafızlık Kur'an Kursu binasının temel atma töreninde hazır bulundu. Başer, Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yüksekokulu'nda incelemelerde bulunup, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’den bilgi aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Temel AtıldıAçılış Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’a dev yatırım
Yozgat’a dev yatırım
Maskesiz çıkmayın!
Maskesiz çıkmayın!
Polat, kurumları gezdi
Polat, kurumları gezdi
Çeşmeler yaptırdı
Çeşmeler yaptırdı
Kesintisiz enerji
Kesintisiz enerji
Haklar korunmalı
Haklar korunmalı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim