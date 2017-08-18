Temel atacak, açılış yapacak

Bakan Bozdağ’ın ilk programı Cuma günü Yerköy’de olacak. Bakan Bozdağ, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün toplu temel atma programına katılacak. Burada orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtımını gerçekleştirilecek.

YARIM ASIRLIK HAYAL

Yozgat’a 214 Milyon TL’lik 9 Tesis

Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 18 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da İstasyon Meydanı Yerköy’de düzenlenecek toplu temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek İnandık Barajı, Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Barajı, Soygun Eymir Barajı, Yerköy Delice Sulaması, Boğazlıyan Aşağısarıkaya Kanlıdere Göleti Sulaması Yenileme İşi ile 3 adet taşkın koruma tesisinin temelini atacaklar.

Ayrıca aynı merasimde OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 adet tesisin de temelini atacaklar.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Eroğlu, Yozgat’ta düzenlenecek merasimde orman köylülerinin kalkındırılması maksadıyla 10 aileye gelir getirici tür, 9 aileye Orköy sertifikası ile 3 muhtarlığa yangın söndürme tankeri verecek. Ayrıca badem ve ceviz fidan türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

YOZGAT’A YATIRIM SAĞANAĞI

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak tesisler ile 54 milyon 820 bin metreküp su depolanacak. 3 bin 410 dekar zirai arazi suya kavuşacak. 1.710 dekarın sulamasında ise klasik metot yerine modern sulama sistemine geçilecek. Ayrıca 5 meskun mahal taşkın zararlarından korunacak.

562 MİLYON TL’LİK 71 MÜJDE

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 8 Eylül 2012, 14 Eylül 2013 ve 12 Ağustos 2016 tarihlerinde Yozgat’a verdiği 512 milyon TL’lik 58 müjdeye ilave olarak 50 milyon TL yatırım bedeline sahip 13 müjde daha verecek. Böylece son 6 yılda Yozgatlılara 562 milyon TL’lik 71 müjde vermiş olacak.

Müjdeler arasında sulama ve taşkın koruma tesisleri, fidan üretimi, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetleri, Fatih Tabiat Parkı’na kır kahvesi ve Yozgat Çamlığı Milli Parkı Tabiat Eğitim Merkezi Fauna Teşhir alanı yapımı ile 2 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun (OMGİ) kurulumu yer alıyor.

AKDAĞMADENİ’NDE BÜYÜK GÜN

Bakan Bozdağ’ın Yozgat programı Cumartesi günü Akdağmadeni’nde devam edecek.

Son yıllarda önemli ölçüde değişim ve gelişim gösteren Bozok Üniversitesi’nin Akdağmadeni’nde açmayı planladığı meslek yüksek okul ve fakültenin temel atma töreni Bozdağ tarafından yapılacak.

İlçe meydanında temsili açılış programı olacak. Daha sonra açılışı yapılan Konferans Salonu ve Gençlik Merkezi ziyaret edilecek. Ardından 4 yıllık meslek yüksek okulu ve fakültenin temel atma programı ile 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Mesire Alanı ziyaret edilecek.

