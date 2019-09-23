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TEMA’da bayrak değişimi

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliğinde bayrak değişimi oldu. 4 yıl önce TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği görevini devralan Timur Yıldız, görevi Erhan Koç’a bıraktı.

TEMA’da bayrak değişimi

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliğinde bayrak değişimi oldu. 4 yıl önce TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği görevini devralan Timur Yıldız, görevi Erhan Koç’a bıraktı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
TEMA’da bayrak değişimi

TEMA Vakfı tarafından gönderilen ‘Teşekkür’ belgesini alan Yıldız, görevin gönüllülük esasına dayalı olduğuna dikkat çekerek, görevde bulunduğu süre içerisinde en iyi hizmeti verebilmenin gayreti içerisinde olduklarını, çevreye ağaca, doğaya dikkat çekebilmek, korunmasını sağlayabilmek için birçok etkinliğe imza attıklarını kaydetti. Yıldız, yaptıkları bu çalışmalarda kendisine en büyük desteği Ömer Rıza Zararsız’ın verdiğini de hatırlatarak, kendisine teşekkür etti. Yıldız, ‘’Almış olduğumuz bu bayrağı 4 yıllık bir sürenin ardından arkadaşımız Erhan Koç’a gönül rahatlığı ile teslim ederken, teslim aldığı bu bayrağı daha üst noktalara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Kendisine başarılar dilerken, her zaman TEMA Vakfı gönüllüsü olarak çalışmalarda ön safta bulunmaya da devam edeceğiz’’ dedi.

Son Güncelleme: 22.09.2019 15:22
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