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Tema Vakfı boş durmuyor

YOZGAT Tema Vakfı Başkanı Timur Yıldız, Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ömer Rıza Zararsız ile birlikte, eğitim kurumlarına yönelik bir dizi ziyarette bulundu.

Tema Vakfı boş durmuyor

YOZGAT Tema Vakfı Başkanı Timur Yıldız, Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ömer Rıza Zararsız ile birlikte, eğitim kurumlarına yönelik bir dizi ziyarette bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
32 Okunma
Tema Vakfı boş durmuyor

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret eden Yıldız ve Zararsız, burada öğretmen, okul idaresi, öğrencilerle görüştü. TEMA ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleşen protokol kapsamında verilecek gönüllü eğitimler görüşüldü. Yıldız ve Zararsız, Küçük Eller Gündüz Bakımevini de ziyaret etti. Minik tema sınıfı olan parlayan yıldızlar sınıfında öğrencilerle buluşan Yıldız, minik Tema gönüllüleriyle sohbet edip, çeşitli hediyeler verdi.

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