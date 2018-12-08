Tema Vakfı boş durmuyor

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret eden Yıldız ve Zararsız, burada öğretmen, okul idaresi, öğrencilerle görüştü. TEMA ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleşen protokol kapsamında verilecek gönüllü eğitimler görüşüldü. Yıldız ve Zararsız, Küçük Eller Gündüz Bakımevini de ziyaret etti. Minik tema sınıfı olan parlayan yıldızlar sınıfında öğrencilerle buluşan Yıldız, minik Tema gönüllüleriyle sohbet edip, çeşitli hediyeler verdi.