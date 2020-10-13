TEMA Gönüllü arıyor

Duyuruda, TEMA Vakfı ufuk ve hedeflerini benimsemiş, tercihen 30 yaşından büyük, aktif sorumlu yurttaş olarak, çevre sorunlarının çözümünde rol almak isteyen, gönüllü olarak TEMA Vakfı’nın Yozgat’taki faaliyetlerini yürütecek, TEMA Vakfı’nı temsil edebilecek birisinin arandığı bildirildi. Aranan temsilcide, okuyan, araştıran, çevre sorunlarına karşı duyarlı, Yozgat’ta yürütülecek olan çevre aktivitelerinde etkin olarak yer alabilecek, çalışmalara zaman ayırabilecek, gönüllülerle birlikte ve ‘gönüllü olarak’ çalışmaktan keyif alan, TEMA Vakfı’nın değerleri doğrultusunda başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma mücadelesinde gönüllü olarak destek verebilecek özellikler de isteniyor. İlgilenen gönüllü adaylarının fotoğraflı özgeçmişlerini 18 Ekim 2020 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri istendi.