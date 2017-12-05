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-TEMA faaliyet artırdı

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği, çalışmalarını artırdı. İl Temsilcisi Timur Yıldız, Bozok Üniversitesi Genç TEMA Kulübü’nün ilk toplantısına başkanlık etti.

-TEMA faaliyet artırdı

TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği, çalışmalarını artırdı. İl Temsilcisi Timur Yıldız, Bozok Üniversitesi Genç TEMA Kulübü’nün ilk toplantısına başkanlık etti.

05 Aralık 2017 Salı 07:00
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-TEMA faaliyet artırdı

Tarihi Miralay Şerif Bey Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda İl Temsilcisi Yıldız, 2018 yılında yapacakları çalışmaların değerlendirilip, toprak için, doğa için yoğun bir gündem hazırladıklarını söyledi. Yıldız, ‘Cehirlik Lalemiz meşhur, oraya dikkat çekmek için bazı aktiviteler yapacağız. Genç arkadaşları heyecanlarından dolayı mutlulukla izledim’ dedi.
Genç TEMA Kulübü Başkanı Kübra Nur Hekim, ‘Toprak gıda, ilaç, temiz su temini, üretim, su ve besin döngüsü ile iklim ve su rejimini düzenleme, karadaki tüm canlıların yaşamlarına ortam sağlama gibi çok sayıda hizmet üretiyoruz. Toprak bozulumu, tüm canlılar için yaşamsal önemi olan toprağın sunduğu hizmetlerin azalmasıdır. Bu nedenle toprak yürüyüşleri, tanıtım ve bilgilendirme için stant çalışmaları ve eğitim etkinlikleri yaparak toprak bozulumuna dikkat çekeceğiz” diye konuştu.

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