TEMA'da bayrak değişecek

TEMA Vakfı İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mehtap Kızılkaya, TEMA Vakfı’nın Yozgat Gönüllü İl Temsilciliği ve İlçe Sorumlusu olmak isteyenlerin başvurularını beklediklerini söyledi. Kızılkaya, ‘TEMA Vakfı'nın değerleri doğrultusunda, başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma mücadelemizde bizlere Yozgat’ta destek verebilecek Gönüllü İl Temsilcisi ve İlçe Sorumluları aramaktayız. Konuyla ilgilenen doğa dostlarını bekliyoruz’ dedi.

TEMA Vakfı Gönüllü Yozgat İl Temsilcisi Timur Yıldız ise, Vakıf üyesi olmak, temsilcilik gibi bir sorumluluk yüklenmek önemli ve gurur verici olduğuna dikkat çekerek, ‘Bu bir bayrak yarışıdır. Bugüne kadar gururla taşıdığımız bu bayrağı şimdi yeni bir gönüllü arkadaşımıza devretmenin zamanı geldi. Bayrağı teslim ederken, sorumluluktan kurtulmuş olmayacağız. Gönüllü olarak TEMA’nın her etkinliğinde yer alıp, çalışmaların içerisinde yer almaya devam edeceğiz’ diye konuştu.