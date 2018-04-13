TEMA BOŞ DURMUYOR

TEMA Yozgat İl Temsilcisi Timur Yıldız, geçtiğimiz yıl 12 okulda 250 öğrenciye ulaşarak, doğa eğitimli verip, 500 ağaç fidesinin de toprakla buluşturulduğunu söyledi. Bu yıl ilk etkinliği Bilim Sanat Merkezî ve Yozgat Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiklerini kaydeden Yıldız, ‘Türkiye Daha Yeşil Olacak’ kampanyasına Yozgat’tan destek verdiklerini söyledi. Yıldız, bu yıl eğitim faaliyetlerine devam edip, fidanların toprakla buluşturulmasına yönelik etkinliklerin devam ettirileceğini ifade etti. Yıldız, ‘’Yozgat’ta geleceğimizin teminatı gençlerimize, çocuklarımıza öncelikle ağaç ve doğa sevgisini vermeye çalışıyoruz. Bu amaçla ana okullardan başlayarak, üniversite gençliğine kadar farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl çalışmalarımızı tempolu bir şekilde devam ettireceğiz’’ dedi.

8-14 yaş arası çocukların yüzde 56’sının evdeki vakitlerini teknolojik aletlerle oyun oynayarak geçirdiklerini de hatırlatan Yıldız, ‘’Bu durum da çocukların doğadan kopuk büyümelerine neden olmakla kalmıyor, obezite, algı ve duyu dünyalarında gerileme, keşfetme yeteneği, yaratıcılık ve düşünme konularında kısıtlanma gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu çocuklarımızı bulundukları ortamdan çıkartıp, daha sosyal bir ortama çekmek, doğa ve ağaç bilincini aşılayarak, hareket etmelerine katkıda bulunmak için çalışıyoruz’’ diye konuştu.



