TELEFONU TABLETi BIRAK!

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, davranışsal bağımlılıklarla mücadele kapsamında yürüttüğü etkinlikler doğrultusunda ‘Tableti, Telefonu Bırak, Doğaya Can Kat’ çağrısı yaptı. Yapılan duyuruda, dünyada yaşanan değişimin, ilerlemenin büyük etkeni olan teknolojik gelişmelerden, en etkili şekilde faydalanmak için toplumların sürekli bir yarış içinde oldukları hatırlatıldı. İnsan yaşamında tablet, bilgisayar, akıllı telefon ve internet gibi bilişim teknolojilerinin yerinin iyi bilinmekte olduğu, geçirdiğimiz pandemi sürecinde birçok alanda daha önem kazandığı hatırlatıldı. İnternet ve teknolojik araçlarının faydalarının yanında kontrolsüz, aşırı kullanımı ile yeni bir bağımlılık türünün gelişmesine neden olduğunun altı çizildi. Dijital oyun, çevrimiçi kumar, internet, sosyal medya gibi bağımlılıkların, teknolojik araçlarla kontrolsüz zaman geçirilmesi sonucunda, aşırı ve zararlı kullanıma yol açmasının ardından gelişebildiği aktarıldı. Bu nedenlerle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumun, teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına teşvik edilmesi, bu konuda bilgilendirilmesi, aşırı ve zararlı teknoloji kullanımının önlenmesi kapsamında ‘2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ düzenlendiği aktarıldı. Eylem Planı Kapsamında Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü ile birlikte, ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes’ temasında ‘Tableti Telefonu Bırak Doğaya Can Kat’ sloganıyla etkinlik gerçekleştirdi. TRSM’de tedavi gören vatandaşların da katıldığı etkinlikte, teknoloji bağımlığı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.