TELAFi PEŞiNDE

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Nevşehir Belediyespor karşısında takımlarının beklemedikleri bir mağlubiyet aldığını ancak bu mağlubiyeti yarın Altındağ deplasmanında alacakları puanlar ile telafi edeceklerine inandığını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur müsabakasında da deplasmanda Altındağ Belediyespor ile karşılaştıklarını hatırlatan Arslan, ‘’Türkiye kupası müsabakasında güçlü rakibimizi kendi evinde yenmeyi başarmıştık. Şimdi kupa müsabakasında olduğu gibi lig müsabakasında da rakibimizi yenerek Nevşehir Belediyespor karşısında aldığımız mağlubiyeti telafi edeceğiz’’ dedi.