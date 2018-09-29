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TEKZEN VE D&R NOVADA’DA AÇILDI!

ÖNDE gelen onlarca ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapan Novada Yozgat AVM, geçtiğimiz günlerde Tekzen ve D&R Music and Bookstore mağazalarını da bünyesine kattı.

TEKZEN VE D&R NOVADA’DA AÇILDI!

ÖNDE gelen onlarca ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapan Novada Yozgat AVM, geçtiğimiz günlerde Tekzen ve D&R Music and Bookstore mağazalarını da bünyesine kattı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 01:00
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TEKZEN VE D&R NOVADA’DA AÇILDI!

Türkiye'nin önemli yapı market mağazalarından Tekzen ile birlikte, kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren ve 21 yıldır sektörün nabzını tutan D&R’ın 192. mağazası bölgenin en büyük alışveriş ve yaşam merkezi projesi olan Novada Yozgat AVM’de açıldı. Önceki gün yapılan açılışa Tekzen Bölge Müdürü Eftal Özdemir, Mağazalar Kurulum Müdürü Hasan Şener Bilge, Novada Yozgat AVM Müdürü Ali Güler ile birlikte seçkin bir davetli topluluğu ve mağaza müşterileri katıldı. Açılış törenlerinde bir konuşma yapan Novada Yozgat AVM Müdürü Ali Güler, Tekzen ve D&R’ın herkes tarafından bilinen markalar olduğunu hatırlatarak, bu tip mağazaların Yozgat'ta açılmasıyla önemli bir eksikliğin daha giderilmiş olduğunun altını çizerek şunları söyledi:
“2016 yılında hizmete giren ve kurulduğu günden itibaren onlarca ulusal markaya ev sahipliği yapan Novada Yozgat Alışveriş Merkezi, bünyesine yeni markalar ekleyerek ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Deneyimli ekibimiz ve tecrübemizle, ulusal markaları müşterilerimizin bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmetlerimiz bununla kalmayacak, yeni markaları ve mağazaları ziyaretçilerimizin hizmetine sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Yozgat için en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Yeni mağazalarımız hayırlı olsun. Tüm ziyaretçilerimize gösterdikleri yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

 

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