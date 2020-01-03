Tekstilde söz sahibi olduk

Avrupa’nın önemli markalarına fason mal üretimi devam ediyor. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Ritim Tekstil işletmesini ziyaret etti. Kendi markasıyla birlikte ulusal ölçekli birçok firmaya üretim yapan, yüzlerce insanı istihdam eden Ritim Tekstil’in üretimi ve çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Başer, çalışanlarla da sohbet edip, taleplerini dinledi. Tekstil sektöründe kendini dünyaya kanıtlayan, bu konuda söz sahibi olan Ritimteks Tekstil, 2014 yılında Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde başlattığı çalışmalarını devam ettiriyor. Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde toplamda 27 bin metre kare alan üzerine kurulu iki fabrikası bulunan Ritimteks Tekstil, dünya markaları için yıllık 6 milyon parça kadın ve çocuk giyim ürünü üreterek Avrupa’nın 15 ülkesine ihraç ediyor. Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarında kadın ve çocuk giyim modasına yön verecek kalitede ürünler elde eden Ritimteks Tekstil, son teknoloji cihazları kullanarak, giyim ürünlerinin, dikim, kesim, boya ve paketlenme gibi işlemlerinin tamamı yapıp giyime hazır hale getirerek yurt dışında bulunan ofislerine gönderiliyor. Buradan ise Avrupa’nın tamamına dağıtılarak tüketicisine sunuluyor.