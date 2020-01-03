Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115932
ALTIN
293.415
DOLAR
5.9552
STERLİN
7.8315
EURO
6.6511

Tekstilde söz sahibi olduk

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerde tekstil ürünleri üretimi ile Avrupa ülkelerinin talepleri karşılanıyor.

Tekstilde söz sahibi olduk

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerde tekstil ürünleri üretimi ile Avrupa ülkelerinin talepleri karşılanıyor.

03 Ocak 2020 Cuma 04:04
Tekstilde söz sahibi olduk

Avrupa’nın önemli markalarına fason mal üretimi devam ediyor. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Ritim Tekstil işletmesini ziyaret etti. Kendi markasıyla birlikte ulusal ölçekli birçok firmaya üretim yapan, yüzlerce insanı istihdam eden Ritim Tekstil’in üretimi ve çalışmaları hakkında bilgi alan Milletvekili Başer, çalışanlarla da sohbet edip, taleplerini dinledi. Tekstil sektöründe kendini dünyaya kanıtlayan, bu konuda söz sahibi olan Ritimteks Tekstil, 2014 yılında Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde başlattığı çalışmalarını devam ettiriyor. Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde toplamda 27 bin metre kare alan üzerine kurulu iki fabrikası bulunan Ritimteks Tekstil, dünya markaları için yıllık 6 milyon parça kadın ve çocuk giyim ürünü üreterek Avrupa’nın 15 ülkesine ihraç ediyor. Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarında kadın ve çocuk giyim modasına yön verecek kalitede ürünler elde eden Ritimteks Tekstil, son teknoloji cihazları kullanarak, giyim ürünlerinin, dikim, kesim, boya ve paketlenme gibi işlemlerinin tamamı yapıp giyime hazır hale getirerek yurt dışında bulunan ofislerine gönderiliyor. Buradan ise Avrupa’nın tamamına dağıtılarak tüketicisine sunuluyor.

Anahtar Kelimeler:
Tekstilde Söz Sahibi Olduk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ANKARA’YA KADAR GiDERiZ!
ANKARA’YA KADAR GiDERiZ!
BiLGi VERDiLER
BiLGi VERDiLER
Karlı dönem başlıyor
Karlı dönem başlıyor
Sarıkaya’da Fotoğraf Yarışması
Sarıkaya’da Fotoğraf Yarışması
TKDK Başvuruları kabul etmeye başladı
TKDK Başvuruları kabul etmeye başladı
Toprağa verildi
Toprağa verildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim