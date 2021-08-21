Tekstil fabrikası inşaatına başlandı

Sorgun Belediyesinin girişimleriyle imzalanan anlaşmanın ardından yapımına başlanan tekstil fabrikası binasının tamamlanıp, işletmeye açılmasıyla ilçe ekonomisine ciddi girdi sağlaması bekleniyor. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikamızda çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Fabrika inşaatı hızlı bir şekilde ilerliyor. İlçemizin kanayan yarası işsizliğe önemli ölçüde katkı sağlayacak tekstil fabrikamız istihdam alanında büyük bir adımdır’’ dedi. Ekinci, çalışmaları engelleyen değil, yol açan, zorlaştıran değil kolaylaştıran bir anlayışla sürdürdüklerini, istihdam sağlayacak her işverene kapılarının sonuna kadar açık olduğunu aktardı. Ekinci, ‘’Belediyeciliği sadece yol, kaldırım yapmak olarak görmüyoruz. Belediyecilik gönüllere dokunmaktır, hayatlara yön vermektir. Belediyecilik, şehirleri imar etmekten ziyade geleceği inşa etmektir, biz bu anlayışla durmadan, yılmadan çalışacağız. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Sorgun halkınındır’’ diye konuştu. Yapımına başlanan tekstil fabrikasının kısa bir süre içerisinde faaliyete geçeceği bildirildi. (Esra Özdemir)