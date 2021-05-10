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Tekstil fabrikası için imza

SOGRUN ilçesinde kurulması planlanan bin kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası için imzalar atıldı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:40
Tekstil fabrikası için imza

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yapılan anlaşma sürecinde fabrika binasının yapımı için Bilton Beton şirketi sahibi Samet Budak ile fabrika yapım işi sözleşmesini imzaladıklarını bildirdi. Ekinci, ilçenin en öncelikli sorunlarının başında işsizlik geldiğini, belediye olarak da buna çözüm getirmeye çalıştıklarını bildirdi. Ekinci, Tekstil fabrikası yapımı için daha önce ilgili firma ile görüşmeler yapıldığını, fabrika binasının yapım aşamasına gelindiğini anlattı. Tekstil fabrikası için yeni bir aşamaya geçildiğinin altını çizen Ekinci, göç veren değil göç alan bir şehir inşa etme çabalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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Tekstil Fabrikası Için Imza
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