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Teknoparklar arası işbirliği

BOZOK Üniversitesi kampüsünde faaliyet gösteren Bozok Teknopark, Erciyes Teknopark’a çalışma ziyareti düzenledi.

Teknoparklar arası işbirliği

BOZOK Üniversitesi kampüsünde faaliyet gösteren Bozok Teknopark, Erciyes Teknopark’a çalışma ziyareti düzenledi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 07:05
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Teknoparklar arası işbirliği

Bozok Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Ş. Aybar başkanlığında, Bozok Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Dilara Demir ve Bozok Teknopark TTO Sorumlusu Abdülhakim Erarslan’ın katılımı ile gerçekleşen toplantıda Erciyes Teknopark yönetimi de yerini aldı. Toplantıda; Erciyes Teknopark, ekosistemi ve hizmetleri, olası işbirliği alanları, temel stratejiler ele alındı.
Toplantının ardından açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sema Aslan, “Erciyes Teknopark olarak bölgemizdeki teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminin büyümesi için çaba sarf etmekteyiz. Özellikle Avrupa Birliği IPA projesi süresince Bozok Teknopark ile geliştirilmiş olan güçlü ilişkilerin yeni dönemde farklı alanlarda tesis edilmesi için görüşmeler gerçekleştirdik. Karşılıklı olarak özellikle girişimciliğin yaygınlaştırılması noktasında ortak hareket etmeye karar verdik. Bundan sonraki dönemde Bozok Teknopark’ın ekosistemine daha çok katkı sağlayacak kurumsal kapasiteye ulaşabilmesi için Erciyes Teknopark olarak eğitimler vermeye başlayacağız” diye konuştu.

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