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Teknolojiyi yaşatacak

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, New Holland 3S Uğur Grup Plaza düzenlenen tören ile açıldı.

07 Haziran 2022 Salı 00:19
Teknolojiyi yaşatacak

Açılışa Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, Çayıralan Konuklar Belediye Başkanı Muammer Çetin, firma yetkilileri, bölge çiftçileri ile davetliler katıldı.
New Holland 3S Uğur Grup Plazanın tüm çiftçilere hayırlı olması dileğinde bulunan Kaymakam Samet Serin, “Tarım ürünlerinin ön plana çıktığı, tarımın işlenmesindeki kalitenin artmasında çok etken olan ve ilçemizde çiftçilerimize teknolojiyi yaşatan New Holland 3S Plazasını açmaktan mutluluk duyuyorum. Koçak ailesine işletmenin hayırlı olmasını ve hayırlı kazançlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ve yapılan duanın ardından plazanın açılışı gerçekleştirildi. »Haber Merkezi

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Teknolojiyi Yaşatacak
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