Teknolojiye yatırım

Tüketici memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik ‘Uzaktan Kontrol Sistemi’, ‘Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’ ve Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi yatırımlarıyla 2016 yılına damga vuran Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. farklı operasyonların tek bir noktadan düzenlenmesi ve kontrol edilmesini esas alan Entegre Bilişim Sistemleri(EBS) adlı teknolojik yatırımının müşteri ayağını 21 Aralık 2016’da devreye alıyor.

2014 yılında başlatılan EBS projesi hakkında bilgi veren CLK Enerji Yatırım Direktörü Sami Kovancı, “EBS projesi şirketimiz bünyesinde yürütülen farklı operasyonların tek bir noktadan yürütülerek kontrol edilmesini amaçlayan projedir. Bu projemizle ERP, CC&B, MDM, SCADA, DMS, OSOS gibi uygulamaları tek bir yazılım dilini kullanarak güvenilir ve hızlı veri akışıyla müşteri memnuniyeti odaklı yönetim sistemi sağlanacaktır” diye konuştu.





“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ”





ÇEDAŞ projeyle ilgili yaptığı açıklamada EBS projesinin şirkete bugünkü şartlarla yaklaşık 50 milyon TL’ye mal olduğunu ve projenin faz 1 kısmını 2015 yılında devreye aldıkları bildirdi. Konuyla ilgili bilgi aktaran ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Akboğa ise, “Şirket faaliyetlerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını içeren Faz 1 aşaması ile insan kaynakları süreçleri, finans-muhasebe, yatırım yönetimi, satın alma ve ambar yönetimi modülleri uygulamaya kondu. Şimdi ise Faz 2 aşaması ile müşterilere yönelik hizmet modüllerini devreye alacağız” değerlendirmesinde bulundu.

19-20 Aralık 2016 tarihlerinde devreye alınacak projenin müşteri odaklı olduğunun altını çizen Akboğa, proje ile müşterilerin ÇEDAŞ uygulamaları hakkında GSM ve mail yolu ile bilgi sahibi olabileceklerini, planlı ve plansız elektrik kesintilerinin ve diğer bilgilendirme mesajlarının kendilerine anlık iletileceğini ifade ederek, müşteri bilgilerinin güncelliğinin de önemine vurgu yaptı.





“RANDEVU SİSTEMİ”





EBS ile ilgili elektrik tüketicilerine bir de uyarıda bulunan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, “Sistemin devreye alınması için 17-20 Aralık 2016 tarihlerini kapsayan 4 günlük bir süre planladık. Cumartesi günü başlatılacak çalışma 21 Aralık Çarşamba günü son bulacak. Bu süreçte saha ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını kesintisiz sürdürecek. Ancak hafta içine denk gelen 2 günlük zaman diliminde sistemin devreye alınma çalışmaları nedeniyle abonelik ve vezne işlemlerinde aksaklıklar yaşanabilir. Bu nedenle abonelerimizin bu tür işlemlerini 21 Aralık Çarşamba gününden itibaren yaptırmaları, oluşabilecek aksaklıklar ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi açısından daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca tüketicilerimiz bu zaman diliminde fatura ödeme ve abonelik işlemlerini yaptırmak için 7/24 Alo 186 ÇEDAŞ Çağrı Merkezimizi arayarak randevu alabilir ve işlemlerini daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirler” ifadelerini kullandı.





5 YILDA 550 MİLYON LİRALIK YATIRIM



