Teknolojiye açılan kapı

Gençlerin deneyerek, teknolojik gelişmeleri uygulamalı öğrenip, kendilerine özgü buluşları ortaya koyduğu DENEYAP Atölyelerinde geleceğin teknoloji yıldızları yetişiyor. ‘Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yazılım Teknolojileri ve Mobil Uygulama, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Yapay Zeka’ konularında eğitim alan gençler, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesindeki atölyelerde eğitim aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu 2. Faz 18 ilde DENEYAP Atölyeleri geçtiğimiz yıl 31 Ekim ayında yüz yüze eğitme başladı. Yozgat Gençlik Merkezinde de 100 ortaokul ve 60 lise seviyesindeki öğrenciler ile Pandemi Sürecinde Maske-Mesafe-Temizlik kurallarına da riayet ederek 20 kişilik sınıflar, 10 kişiye düşürüldü. Sınıf sayısı 2 den 4 çıkarılarak eğitim uygulamasına geçildi. Hafta sonları her bir gurup için 4 saatlik bir seans olarak yapılan eğitimlerin ilk etabında öğrenciler Tasarım Kursları aldı. Geleceğin Teknoloji Yıldızları bu atölyelerde yetiştirildi. 8 eğitmen ile gerçekleştirilen eğitimlere gençlerin ilgisi yoğun oldu. Tasarım, Üretim, Robotik Kodlama, Elektronik Programlama, Nesnelerin İnterneti dersleri için 27 ilde Eğitmenlik Başvuru Sürecinin başladığı, son başvuru tarihinin 25 Temmuz 2021 olduğu açıklandı.