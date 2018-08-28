Teknolojik denetim

Depoladığı suyu içme suyu olarak da kullanılan tek barajı olan Musabeyli Cemil Çiçek barajından alınan suyun önce imalatının yapılarak, Yozgat Belediyesine devri yapılan Arıtma Tesisine taşınıp, arıtıldığı belirtildi. Suyun daha sonra Yozgat şehir şebekesine verildiği ifade edildi. DSİ Genel Müdürlüğü, barajdan alınan şebeke suyu miktarını ölçmek üzere Debi Ölçüm Cihazımızı taktırdı. Uyduyu görmeyen sulama sistemi debimetre için de, radyo frekans yansıtıcı Cihazı kuruldu. Uydudan anlık debileri izlemesini sağladı.