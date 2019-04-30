Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94535
ALTIN
245.203
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.6984
EURO
6.6398

Teknolojide yanlış kullanım

ÇANDIR ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 5 yaş kuşağı ve teknolojilerin yanlış kullanımı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Teknolojide yanlış kullanım

ÇANDIR ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 5 yaş kuşağı ve teknolojilerin yanlış kullanımı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

30 Nisan 2019 Salı 00:00
13 Okunma
Teknolojide yanlış kullanım

Hayatımızın merkezinde yer alan teknolojik aletlerin bilinçsiz kullanımından kaynaklanan sorunların, öğrenciler açısından en aza indirgeyebilmek, teknolojinin doğru kullanımını konusunda bilinç yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı. Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Mehmet Ali Sevi, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Ali Sorgun, Okul İdaresi, Öğretmenler ve öğrenciler etkinlikte hazır bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kapal, teknolojideki hızlı gelişim, her geçen gün günlük yaşamımızın hemen hemen her alanını, birçok yönden doğrudan etkilediğini söyledi. Kapal, ‘’Yapılan araştırmalar göstermektedir ki artık bireyler çok küçük yaşlardan itibaren teknolojiyle karşılaşmakta ve kullanabilmektedirler. Televizyon, tablet, telefon, bilgisayar gibi araçlar onların yaşantısının bir parçası olmuştur. Bu durum eğer sağlıklı ve bilinçli bir şekilde ele alınmazsa bağımlılığı ve birçok problemi de da beraberinde getirmektedir. Son yıllarda bu bağımlılığın tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde arttığı görülmektedir teknolojinin doğru kullanımını konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmeliz’’ dedi. Salon toplantısının ardından, okulun bahçesinde öğrenciler geleneksel çocuk oyunları oynayıp, ip atladı.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Birlik yönetimi belirlendi
Birlik yönetimi belirlendi
Kursiyerler Belgelendi
Kursiyerler Belgelendi
Kendileri çaldı, Kendileri oynadı, bitti!
Kendileri çaldı, Kendileri oynadı, bitti!
Ahbap, temizlik yaptı
Ahbap, temizlik yaptı
Göreve hazırım
Göreve hazırım
Erbakan Ormanı oluşturuldu
Erbakan Ormanı oluşturuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim