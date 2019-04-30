Teknolojide yanlış kullanım

Hayatımızın merkezinde yer alan teknolojik aletlerin bilinçsiz kullanımından kaynaklanan sorunların, öğrenciler açısından en aza indirgeyebilmek, teknolojinin doğru kullanımını konusunda bilinç yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı. Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Mehmet Ali Sevi, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Ali Sorgun, Okul İdaresi, Öğretmenler ve öğrenciler etkinlikte hazır bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kapal, teknolojideki hızlı gelişim, her geçen gün günlük yaşamımızın hemen hemen her alanını, birçok yönden doğrudan etkilediğini söyledi. Kapal, ‘’Yapılan araştırmalar göstermektedir ki artık bireyler çok küçük yaşlardan itibaren teknolojiyle karşılaşmakta ve kullanabilmektedirler. Televizyon, tablet, telefon, bilgisayar gibi araçlar onların yaşantısının bir parçası olmuştur. Bu durum eğer sağlıklı ve bilinçli bir şekilde ele alınmazsa bağımlılığı ve birçok problemi de da beraberinde getirmektedir. Son yıllarda bu bağımlılığın tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde arttığı görülmektedir teknolojinin doğru kullanımını konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmeliz’’ dedi. Salon toplantısının ardından, okulun bahçesinde öğrenciler geleneksel çocuk oyunları oynayıp, ip atladı.

