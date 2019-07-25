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Teknik rapor hazırlayacaklar

YOZGAT Yatırım Destek Ofisi’nde düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencilerine ‘Etkili Rapor Hazırlama Teknikleri’ konulu eğitim verildi.

Teknik rapor hazırlayacaklar

YOZGAT Yatırım Destek Ofisi’nde düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencilerine ‘Etkili Rapor Hazırlama Teknikleri’ konulu eğitim verildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Teknik rapor hazırlayacaklar

Üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri program olan Sosyal Çalışma Program kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisinde çalışan 5 gence, ‘Etkili Rapor Hazırlama Teknikleri’ eğitimi uzmanı Memiş Sezen tarafından verildi. Eğitimde rapor hazırlamanın bütün aşamaları katılımcılara uygulamalı bir şekilde aktarıldı, öğrenmeyi kolaylaştırıcı çeşitli metotlar uygulandı. ORAN Kalkınma Ajansı’nın bu tür eğitim faaliyetleriyle SÇP kapsamında olan katılımcıların beşeri kapasitesini artırmaya yönelik eğitimler vermeye devam edeceği de bildirildi. 

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