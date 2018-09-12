Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92227
ALTIN
246.657
DOLAR
6.3453
STERLİN
8.2890
EURO
7.3784

TEKKE TAMAMLANIYOR

YOZGAT Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle restorasyona alınan Şeyh Muhiddin Halveti Tekkesinde çalışmaların sonuna gelindi.

TEKKE TAMAMLANIYOR

YOZGAT Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle restorasyona alınan Şeyh Muhiddin Halveti Tekkesinde çalışmaların sonuna gelindi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
1515 Okunma
TEKKE TAMAMLANIYOR

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın gayretleriyle yeniden hatırlanan Şeyh Muhiddin Halveti  Tekkesi yeniden onarılarak vatandaşlara hizmet verecek. Yozgat’ın manevi duraklarından bir tanesi olan, Yukarı Nohutlu Mahallesi’nde bulunan ve zaman içerisinde harabeye dönen tekke, yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Yozgat Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü, içerisinde Şeyh Muhiddin Halveti, halifesi ve eşinin kabirlerinin de bulunduğu döküntü alanı yeniden restore etti. Çalışmaların sonuna gelindiğini belirten Belediye Başkanı Kazım Arslan, iki ay içerisinde tekke binasının hizmete açılacağını müjdeledi. Çevre düzenlemesinin yanı sıra, mezar taşlarının da restorasyonunu yapacaklarını ifade eden Başkan Arslan, “Tekke maalesef yıllarca unutulmuş, mezbele bir alan haline gelmişti. Akan pis sular doğrudan kabirlere iniyordu. Bu duruma seyirci kalamazdık” dedi. Başkan Arslan, Şeyh Muhiddin Halveti Tekkesinin restorasyon çalışmalarına destek veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne de teşekkür etti. Başkan Arslan, tekke binasının hizmete girmesiyle birlikte, binada dini, manevi ve edebi sohbet ve etkinliklerin devam ederek, Türk İslam geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Son Güncelleme: 12.09.2018 09:55
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Platform birleştirecek
Platform birleştirecek
Tarihe ışık tutuyor
Tarihe ışık tutuyor
Köylere Konteynır
Köylere Konteynır
Güvenlik toplantısı
Güvenlik toplantısı
Uyuşturucu yakalandı
Uyuşturucu yakalandı
Köy yollarına asfalt
Köy yollarına asfalt

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim