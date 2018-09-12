TEKKE TAMAMLANIYOR

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın gayretleriyle yeniden hatırlanan Şeyh Muhiddin Halveti Tekkesi yeniden onarılarak vatandaşlara hizmet verecek. Yozgat’ın manevi duraklarından bir tanesi olan, Yukarı Nohutlu Mahallesi’nde bulunan ve zaman içerisinde harabeye dönen tekke, yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Yozgat Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü, içerisinde Şeyh Muhiddin Halveti, halifesi ve eşinin kabirlerinin de bulunduğu döküntü alanı yeniden restore etti. Çalışmaların sonuna gelindiğini belirten Belediye Başkanı Kazım Arslan, iki ay içerisinde tekke binasının hizmete açılacağını müjdeledi. Çevre düzenlemesinin yanı sıra, mezar taşlarının da restorasyonunu yapacaklarını ifade eden Başkan Arslan, “Tekke maalesef yıllarca unutulmuş, mezbele bir alan haline gelmişti. Akan pis sular doğrudan kabirlere iniyordu. Bu duruma seyirci kalamazdık” dedi. Başkan Arslan, Şeyh Muhiddin Halveti Tekkesinin restorasyon çalışmalarına destek veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne de teşekkür etti. Başkan Arslan, tekke binasının hizmete girmesiyle birlikte, binada dini, manevi ve edebi sohbet ve etkinliklerin devam ederek, Türk İslam geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

