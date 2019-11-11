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Tekirdağ’dan geldiler

YOZGAT Şehir Hastanesi, ‘HIMSS 7 Tam Dijital Hastane’ sertifikasına sahip tek şehir hastanesi olma özelliği ile kapılarını bu kez, 2020 yılında açılacak Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne taşınması planlanan Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi ve yöneticilerine açtı.

Tekirdağ’dan geldiler

YOZGAT Şehir Hastanesi, ‘HIMSS 7 Tam Dijital Hastane’ sertifikasına sahip tek şehir hastanesi olma özelliği ile kapılarını bu kez, 2020 yılında açılacak Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne taşınması planlanan Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi ve yöneticilerine açtı.

11 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Tekirdağ’dan geldiler

Türkiye’nin birçok ilinden sağlık idarecilerini ve çalışanlarını ağırlayan Yozgat Şehir Hastanesi’nin Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt, Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Şimşek ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice İpek, Tekirdağ’dan gelen meslektaşlarına, ilk şehir hastanesi olmanın tecrübelerini, açılış öncesi karşılaşılabilecek sorunlar ve bu sorunlarla nasıl baş edileceği ve sonrasındaki işleyiş hakkında bilgiler aktardı. HIMSS 7 uygulamalarını yerinde görmek ve ilk açılan şehir hastanesinin deneyimlerinden faydalanmak için hastaneye gelen heyete sunum yapıldı. Başhekim Akkurt sunumunda, heyete Yozgat Şehir Hastanesi’nin, ABD’de kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan HIMSS yetkililerinin denetimlerinden başarıyla geçerek, Ocak 2018’de zorlaştırılan kriterlere göre ’Seviye 7 Tam Dijital Hastane’ olarak tescil edilen ilk şehir hastanesi olduğunu anlattı. Sunum sonrasında, saha gezisi yapan ve uygulamaları yerinde inceleyen heyet, Yozgat Şehir Hastanesi yönetimine teşekkür etti. Başhekim Akkurt ise Tekirdağ Devlet Hastanesi idareci ve personellerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, yeni süreçte verecekleri hizmetlerde başarılar diledi.

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Tekirdağ’dan Geldiler
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