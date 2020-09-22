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TEK TIK’LA YATIRIM

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını açıkladı.

22 Eylül 2020 Salı 00:18
TEK TIK’LA YATIRIM

Yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin www.yatirimadestek.gov.tr adresini ziyaret edebileceğini ifade eden Bakan Varank, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık’la ulaşabilirsiniz” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, yatırımcıların, girişimcilerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı. 
TEK ELDEN TAKİP
Yapılan yeni çalışmayı Bakan Varank duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 26 kalkınma ajansının, yatırımcıların yatırım öncesi, yatırım süreci ve yatırım sonrası iş ve işlemlerini tek elden takip ettiğini belirten Varank, “Ajanslarımız, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her konuda ve devlet destekleri hakkında ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunuyor” ifadelerini kullandı. Varank, ülkeleri ticarî iş süreçleri ve yatırım kolaylığı açısından kıyaslayan Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksinde Türkiye’nin, istikrarlı bir şekilde üst sıralara tırmandığını vurgulayarak, “Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan www.yatirimadestek.gov.tr adresli internet sitesi yayın faaliyetine başladı” diye konuştu.
241 DESTEK 
TEK TIK UZAĞINIZDA
Devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri tek çatı altında toplayan sitenin yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin hizmetine sunulduğunu belirten Varank, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık’la ulaşabilirsiniz’’ dedi. Yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik Robotunu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında da bilgi sahibi olabiliyor.  Yatırım teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebiliyor. 81 ilde yer alan ve kalkınma ajanslarına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten yatırım destek ofisleri (YDO), sitede bulunan “Soru-Cevap” kısmında yatırımcıların merak ettikleri soruları yanıtlıyor. Böylece yatırımcının yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için yararlanabilecekleri tüm devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanıyor. Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabilmek için arama motorunda gelişmiş bir akıllı algoritma tekniği kullanıldı. Bu sayede, sitede yer alan arama kutusuna destek programı adı, konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde destekler listeleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, daha önce de kendisine bağlı ajansların hafızası niteliğindeki rapor, politika belgesi ve analitik çalışmaları, www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinde toplamıştı.

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TEK TIK’LA YATIRIM
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