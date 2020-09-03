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Tek ödeme talebi

Türk Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi önünde sendika üyeleri ile birlikte basın açıklaması yaparak, ‘Ek ödeme değil, tek ödeme’ istediklerini söyledi.

03 Eylül 2020 Perşembe 00:56
Tek ödeme talebi

TÜRK Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Hayati Tuncal, salgının devam etmesine rağmen döner sermayenin yok edildiğini, sağlık emekçilerinin sorunlarının çözülmediğini ve temel taleplerin görmezden gelindiğini söyledi. Tuncal, sendika üyeleriyle birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Tuncal, salgın nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşlarının şehit sayılarak geride bıraktıkları ailelerinin mağdur olmaması talebi için bir adım atılmadığını kaydetti. Tuncal, ‘’Tüm çalışanlara kadro verilerek kesintisiz süren sağlık hizmetlerinde sözleşmeli, vekil ebe hemşire, kamu dışı sağlık personeli gibi istihdam modellerinin terk edilmesi isteğimize olumlu bir yanıt verilmemiştir. Döner sermaye sisteminin adil bir şekilde düzenlenmesi gibi konularda maalesef gelişme kaydedilmemiştir. Yıprananın kim olduğunu gördüğümüz şu günlerde makul bir yıpranma payı isteğimiz bile görmezden gelinmiştir. Hastalıklara göğüs göğüsse çarpışarak hizmet sunan çalışanlarımızın öneri ve taleplerinin değerlendirilmesi, kaliteli ve etkili mücadelede çok önemli olacaktır’’ dedi. Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Tuncal, ‘’Sağlık çalışanlarının yüklerinin hafifletilmesi için Covid-19 tedbirlerine yani maske-mesafe ve temizlik kuralına uyarak salgınla olan mücadelemize bizlere destek olun. Bu zor günlerin bir başka kahramanları olan ve tulum giyerek çalışmak durumunda bulunan 112 Acil yardım çalışanlarımıza yardımcı olalım ve 112 görevlilerimizi lüzumsuz çağrılar ile gereksiz yere meşgul etmeyelim. Biz bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz’’ diye konuştu. 

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Tek ödeme Talebi
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