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TEİAŞ talan ediyor

TÜRKİYE Elektrik İletim Anonim Şirketi(TEİAŞ) ekiplerinin Sorgun ilçesinde yürüttüğü çalışmalar halkın tepkisini topladı.

TEİAŞ talan ediyor

TÜRKİYE Elektrik İletim Anonim Şirketi(TEİAŞ) ekiplerinin Sorgun ilçesinde yürüttüğü çalışmalar halkın tepkisini topladı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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TEİAŞ talan ediyor

Sorgun ilçesine bağlı köylerde TEİAŞ ekiplerinin kırsalda yürüttüğü enerji hattı çalışmalarında, çiftçilerin tarla ve bahçelerine zarar verdiği iddia edildi, köylüler şikayetçi oldu.
Sorgun Kaymakamı Mustafa Altıpınar, konuyu önceki gün İl Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme getirdi.
TEİAŞ ekiplerinin tarlalara köylüye haber vermeden girdiğini, hasat zamanı köylünün tarlalarının zarar gördüğünü belirten Kaymakam Altıpınar, “Bu konuda kaymakamlığımıza yoğun şikayet geldi. Köylüye sorulmadan özel mülkiyete giriliyor ve çalışma yapılıyor. Devlet bu şekilde, bu tarzda çalışma yürütmez. Köylüyle önceden iletişim kurulmalı” dedi.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da TEİAŞ yetkililerine uyararak, kamu hizmeti yürüten TEİAŞ ekiplerinin özel mülkiyete tabi alanlarda daha dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.
Vali Yurtnaç, “Köy muhtarlarıyla iletişime geçin, bilgi akışını doğru sağlayın ve vatandaşlarımızı mağdur etmeyin” şeklinde konuştu.

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