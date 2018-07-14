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Tehlikeye dikkat çekti

YOZGAT Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu şehir içinde kalan yüksek gerilim hatlarına dikkat çekti.

Tehlikeye dikkat çekti

YOZGAT Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu şehir içinde kalan yüksek gerilim hatlarına dikkat çekti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Tehlikeye dikkat çekti

Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Yozgat’ta şehir içinde kalan yüksek gerilim hatlarının kaza ve tehlikeye davet çıkardığını söyledi.
Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, şehir içinde kalan yüksek gerilim enerji hatlarının şehir merkezi dışına çıkarılması gerektiğini ifade etti.
Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi(TEİAŞ)nin Yozgat’ta şehir içinde kalan enerji hatlarını dışarıya çıkarması gerektiğini hatırlattı.
Başkan Yardımcısı Karslıoğlu, “Özellikle Şeyh Osman Mahallesi ve TOKİ bölgemizden geçen yüksek gerilim hatları var. Bunların konumu eskiden tehlike arz etmiyordu. Lakin artık bu bölgeler şehir merkezinde kaldı. Şeyh Osman bölgesi neredeyse şehrin ortası oldu. TOKİ bölgesi yeni bir semt oldu ve nüfus yoğunluğu arttı. TEİAŞ’ın bu hatlarını dışarı çıkarması lazım. Biz de Yozgat Belediyesi olarak gerekeni yapalım ve bu hatları dışarıya çıkaralım” dedi.

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