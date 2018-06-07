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Tehlikeli Yolculuk

HAVALARIN ısınmasının ardından, yağışlı havaların izin verdiği sürelerde taşımacılık faaliyetini sürdüren kamyonların, branda kullanmadan trafiğe çıkmaları, beraberinde tehlikeyi getiriyor.

Tehlikeli Yolculuk

HAVALARIN ısınmasının ardından, yağışlı havaların izin verdiği sürelerde taşımacılık faaliyetini sürdüren kamyonların, branda kullanmadan trafiğe çıkmaları, beraberinde tehlikeyi getiriyor.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
145 Okunma
Tehlikeli Yolculuk

Yozgat’ta çekilen bu fotoğraf, tehlikenin vahametini gösteriyor. Kasasında bulunan balyalar, düştü, düşecek konumda. Karşıdan veya takipte olan sürücüyü endişelendiren bu ve benzer görüntü, dikkat dağıtıyor. Balyalardan birisinin yola düşmesi halinde yaşanılabilecek kazaya karışmamak için sürücüler karayolunda yavaşlamak durumunda kalıyor. Arkadan gelen sürücü ani fren yapmak zorunda kalıyor. Denetimlerde bu tip nakliye araçlarının branda kullanmadan trafiğe çıkmalarına izin verilmemesi isteniyor.

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