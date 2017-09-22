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Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk

22 Eylül 2017 Cuma 20:38
79 Okunma
Tehlikeli yolculuk

İl Müftülüğü’ne bağlı Bilal Şahin Hafız Kuran Kursu’nda hafızlığını tamamlayan öğrenciler için icazet merasimi yapılacak.
Kuranı Kerim tilaveti ve slayt gösterisiyle başlayacak program protokol konuşmalarıyla devam edecek.
Törende hafızların okuyacağı Kuran’ı Kerim’in ardından hafızlara belge, hediye ve plaketleri takdim edilecek.
Bilal Şahin Külliyesi’nde bugün saat 13.30’da gerçekleşecek Hafızlık İcazet Merasimi programına İl Müftüsü Salih Sezik tüm Yozgat halkını davet etti.

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