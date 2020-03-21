TEDBiRLi OLUN!

TÜM dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün yaygınlaşmaması için Yozgat il genelinde alınan önlemlere her gün bir yenisi eklenirken, tüm belediyeler dezenfekte çalışmalarını ara vermeden farklı alanlarda sürdürüyor. Akdağmadeni Belediyesi, İlçe genelinde sürdürdüğü dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı. Gün içerisinde taksi durakları ve taksilerle birlikte sağlık kuruluşlarında çalışmalar yapıldı. Taksi duraklarında bulunmayan ticari taksi sahiplerinin Belediyeye ulaşarak, araçlarında dezenfeksiyon işlemi yaptırmaları istendi.

SORGUN ilçesinin Bahadın Beldesi Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir başkanlığında yapılan toplantıda, alınan kararlar uygulamaya konuldu. Sağlık Evi, fırın, market, Belediye hizmet binası, kahvehaneler, lokantalar, resmi ve özel kurumlar, ticari taksiler, halkın ortak kullandığı alanlar düzenli ve devamlı olarak Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Belediye Başkanı Bozdemir, ‘’Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün boyunca dışarı çıkmamaları gerekmekte olup acil ve gıda ihtiyaçları marketimiz ve Belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Yeni gelenlerin Belediyemize ve Sorgun Sağlık Grup Başkanlığına bildirilmeleri sağlanacaktır’’ dedi.

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, korona virüsü ile ilgili mücadele çalışmalarının devam ettiğini, gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini bildirdi. Başkan Yılmaz, bu kapsamda, Kaymakamlık, Vergi Dairesi, Devlet Demir Yolları, Noter, Adliye Sarayı, Meslek Yüksekokulu, bankalar, İlçe Tarım, Nüfus Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tapu Kadostro Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Bankamatik noktalarında dezenfekte çalışması yapıldığını bildirdi. Başkan Yılmaz, ‘’Büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan Belediyemiz personellerine ve çalışmalarımız sırasında personellerimize yardımcı olan kurumlarımızın yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür ediyor, bizler tedbirlerimizi alırken vatandaşlarımızdan mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz’’ diye konuştu.

SORGUN Belediyesi, korona virüsüne karşı vatandaşların duyarlı olmaları amacıyla afişler hazırlattı. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Afişlerimiz sokaklarımızda yerini aldı, el ilanlarımız dağıtılmaya devam ediyor. Yapmamız gereken bu 14 kurala uymak ve yayılmayı engellemek. Tedbirimizi alıyoruz ve en az zararla bu işinde altından kalkacağız’’ dedi. Başkan Ekinci, belediyenin başka bütçelerden kısarak korona virüsle mücadele konusunda bir bütçe oluşturduklarını, stoklarda rutin dezenfekte faaliyetlerini yürütecekleri oranda maddenin bulunduğunu bildirdi. Ekinci, ‘’Bir hafta arayla dezenfekte faaliyetlerimiz tekrarlanacaktır. Stokumuz azaldıkça başka hizmetleri yavaşlatıp korona virüsle mücadeleye devam edeceğiz. Gerekirse bütçemizin büyük bir bölümünü buraya aktaracağız. Bu konuda borcumuz var, paramız yok mazeretine sığınmayacağız. Kaldı ki, göreve geldiğimizden beri halk sağlığı konusunda üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

ÇAYIRALAN ilçesinde korona salgını nedeni ile hijyen ve dezenfektan çalışmaları devam ediyor. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm Okul ve Kurumları hijyen ve dezenfekte ediliyor. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm kaymakamlık binası, Halk Eğitim Merkezi, Öğretmenevi, Akşam Sanat Okulu dezenfekte edildi.