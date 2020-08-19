Tedbirlere yakın takip

YOZGAT Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı İzzet Ercan başkanlığında il genelinde Korona virüs (Covid-19) salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında olağanüstü toplanarak, önemli kararlar aldı. İzolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek, özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince birebir takip edilip, sıklıkla denetlenmesi kararlaştırıldı. Evde izolasyona tabi tutulan Covid 19 tanılı ya da temaslısı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal etmeleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske atmaları gibi durumların önüne geçilmesine yönelik yaptırımların devreye sokulacağı kaydedildi. Kurul kararında, ‘’İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid 19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak sağlanaması’’ istendi. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde ‘Mahalle Denetim Ekiplerinin’ oluşturulacağı bildirildi. Mahalle Denetim Ekiplerinin yaygın, etkin şekilde mahalle bazlı izleme, takip çalışmalarını yürütebilmesi için ilgili denetim ekiplerinde; kamu kurum, kuruluşları, yerel yönetimler, kolluk birimleri personelinin yanı sıra, okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar, azaları, apartman, site yöneticilerinden temsilcilerine görev verilecek. Usulüne göre alınan ilan, tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan kararlara uymayan vatandaşlara ilgili yasalar gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.